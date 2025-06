Predaj jazdených automobilov v máji medzimesačne klesol o 15 %

Bratislava 11. júna (TASR) - V máji tohto roku sa na slovenskom sekundárnom trhu s ojazdenými autami predalo 28.225 vozidiel, čo je o 15 % menej ako v apríli. V porovnaní s marcom je pokles ešte výraznejší, a to až o 20,5 %. Medzimesačne klesla aj celková ponuka ojazdených áut na Slovensku, a to o takmer osem percent na necelých 71.000 vozidiel, informovala v stredu spoločnosť Aures Holdings.



„Pomerne výrazný pokles predajov potvrdzuje, že sezóna sa vďaka teplému jarnému počasiu začala skôr ako zvyčajne. Doterajší vrchol predaja prišiel v marci, apríl za ním nezaostával. Májový pokles tak neprekvapuje. Najmä keď tento mesiac boli dva štátne sviatky, po ktorých pre väčšinu ľudí nasledoval deň voľna, čo v konečnom dôsledku znamená o štyri pracovné, a teda predajné dni menej,“ priblížil generálny riaditeľ Aures Holdings Petr Vaněček. Pokles ponuky je podľa neho typický až pre letnú sezónu. Ľudia zvyčajne odkladajú kúpu či predaj auta až na návrat z dovoleniek. Druhým predajným vrcholom po jari preto býva jeseň.



Mierne, o jedno percento na 11.947 eur, sa v máji medzimesačne zvýšila priemerná cena ojazdeného vozidla. Priemerný počet najazdených kilometrov za posledné tri mesiace osciloval okolo 180.000 kilometrov, pričom priemerný vek zostáva na 12 rokoch.



V medziročnom porovnaní sa poradie najpredávanejších modelov zmenilo len minimálne. V máji 2024 i 2025 bola a je najobľúbenejším autom na sekundárnom trhu Škoda Octavia, za ňou nasleduje menšia Fabia a na treťom mieste je VW Golf. Tohtoročný štvrtý VW Passat nahradil minuloročnú Škodu Superb, s ktorou si vymenil miesta. BMW 3 je šieste, Audi A4 siedme, rovnako ako minulý rok. V poradí ôsme skončilo päťkové BMW a deviate Audi A6. Prvú desiatku uzatvára Škoda Kodiaq, vlani to bol Hyundai i30.