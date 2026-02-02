< sekcia Ekonomika
Predaj juhokórejskej automobilky Kia stúpol o 2,4 %
Spoločnosť Kia Corp., ktorá je druhým najväčším juhokórejským výrobcom automobilov, v pondelok oznámila, že jej januárový predaj sa v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšil.
Autor TASR
Soul 2. februára (TASR) - Spoločnosť Kia Corp., ktorá je druhým najväčším juhokórejským výrobcom automobilov, v pondelok oznámila, že jej januárový predaj sa v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšil o 2,4 % hlavne vďaka rastu na domácom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry YNA.
Kia, ktorá je sesterskou firmou juhokórejského lídra vo výrobe áut Hyundai Motor Co., minulý mesiac predala 245.557 vozidiel. V januári 2025 bol jej odbyt na úrovni 239.878 automobilov. Predaj na domácom trhu sa v januári medziročne posilnil o 12,2 % na 43.107 áut. Odbyt v zahraničí sa zvýšil o 0,4 % na 202.165 vozidiel.
Januárový predaj zahŕňa aj 285 vozidiel na špeciálne účely, čo je o 63 % viac ako v januári minulého roka. Kia uviedla, že celkové zlepšenie odbytu nastalo vďaka tomu, že január mal v tomto roku viac pracovných dní ako vlani.
Automobilka zároveň konštatovala, že v tomto roku chce dosiahnuť medziročné zvýšenie globálneho predaja o 6,8 %. Pomôcť by tomu mal väčší odbyt športových úžitkových vozidiel Seltos a Telluride a predaj elektrických a hybridných modelov.
