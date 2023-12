Predaj koncernu Volkswagen v novembri vzrástol o 22,6 %

Wolfsburg 15. decembra (TASR) - Globálny predaj áut koncernu Volkswagen v novembri vzrástol, keď výrazne zvýšil dodávky predovšetkým v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Koncern v novembri dodal zákazníkom po celom svete celkovo 824.300 vozidiel svojich značiek. To bolo o 22,6 % viac ako v rovnakom mesiaci pred rokom.



V Číne, ktorá je pre Volkswagen najdôležitejším samostatným trhom, zaznamenal predaj, ktorý dlhodobo klesal, obrat a výrazne stúpol. Koncern na čínskom trhu zákazníkom dodal 296.100 vozidiel, čo bolo o 32,4 % viac ako v novembri 2022. V západnej Európe odbyt vzrástol o takmer 15 percent na 284.400 vozidiel.



Koncern za prvých jedenásť mesiacov 2023 dodal 8,3 milióna vozidiel, čo je o 11,9 percenta viac ako v rovnakom období minulého roka. Predaj v Číne sa zvýšil o 0,6 %. Skupina by chcela tento rok celkovo dodať 9 až 9,5 milióna vozidiel. V roku 2022 to bolo len 8,3 milióna, keď dodávky negatívne ovplyvnil nedostatok súčiastok.



Volkswagen v novembri zákazníkom dodal 24.711 čistých elektromobilov, čo bolo približne o 80 % viac ako pred rokom. To znamená, že na elektromobily pripadali v novembri 3 % odbytu koncernu.



Dcérska spoločnosť Porsche, ktorá vyrába športové vozidlá, dodala v novembri 25.600 áut, čo bolo o 7,3 % menej ako pred rokom. Naopak, predaj Audi vzrástol o takmer 27 % na 169.800 vozidiel, kľúčovej značky Volkswagen o 23 % na 443.000 áut a odbyt značiek Škoda a Seat/Cupra vyskočil o viac ako 30 %.