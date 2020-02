Predaj kubánskych cigár vzrástol v roku 2019 na vyše 530 miliónov USD

Havana 29. februára (TASR) - Kuba predala vlani cigary za viac než 530 miliónov USD a v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa tak príjmy z ich predaja zvýšili o 2 %.



Ako informoval tento týždeň monopolný vývozca Habanos S.A., v roku 2019 predal cigary celkovo za 531 miliónov USD (483,74 milióna eur). Pre Kubu, ktorá zápasí s finančnými problémami a americké sankcie jej situáciu ešte zhoršujú, je to dobrá správa.



Najväčšími trhmi boli Španielsko, Čína, Nemecko a Francúzsko. Na 5. mieste sa vďaka turizmu umiestnila samotná Kuba, aj keď v jej prípade sa predaj oproti predchádzajúcemu roku mierne znížil, povedal šéf spoločnosti Habanos S. A. Luis Sánchez. Dôvodom bol zrejme pokles počtu turistov z USA pre prísnejšie cestovné obmedzenia.



V USA si Američania kubánske cigary v dôsledku sankcií kúpiť nemôžu. Smú si ich však kúpiť na Kube a priviesť. Okrem amerických sankcií Kuba teraz sleduje aj vývoj situácie okolo nového koronavírusu, ktorý sa šíri z Číny. Práve tieto dva faktory budú podľa Davida Savanu z časopisu Cigar Aficionado tento rok najväčšou výzvou pre trh s cigarami.



Habanos S. A. je spoločným podnikom kubánskej štátnej firmy Cuba Tabacos a britskej spoločnosti Imperial Tobacco. Habanos S. A. predáva cigary značiek Cohiba, Montecristo a Romeo y Julieta v približne 150 krajinách, viac než polovicu vyváža do Európy. V roku 2019 sa európsky trh na ich predaji podieľal 53 %. Nasledovali trhy Latinskej Ameriky a Kanady (spolu 18 %), Blízky východ a Afrika (15 %) a Ázia so 14 %.