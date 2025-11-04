< sekcia Ekonomika
Predaj ľahkých úžitkových vozidiel v USA v októbri klesol
Washington 4. novembra (TASR) - Predaj ľahkých úžitkových vozidiel v USA v októbri klesol, keďže sa skončili dotácie na autá poháňané batériami. Uvoľnenie napätého trhu práce a hroziace vyššie ceny áut v dôsledku ciel by pritom mohli obmedziť akékoľvek oživenie ich predaja v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Podľa údajov analytickej firmy Omdia sa predaj ľahkých úžitkových vozidiel v USA minulý mesiac znížil o 6,5 % na sezónne upravenú ročnú mieru 15,3 milióna kusov. Predaj elektromobilov na sezónne neupravenej báze pritom klesol na 74.897 kusov z 98.289 kusov v septembri.
Návrh zákona o rozsiahlych daňových škrtoch a rozpočtovej reforme, ktorý prezident Donald Trump označil za „jeden veľký, krásny zákon“, zrušil na konci septembra daňové úľavy na nákup alebo prenájom nových elektromobilov aj na ojazdené elektromobily. Dotácie, ktoré zaviedla predchádzajúca administratíva prezidenta Joea Bidena v minulých rokoch, zvýšili predaj elektromobilov.
Odstávka vlády, ktorá trvá už 35 dní, však viedla k výpadku ekonomických údajov. Obmedzené údaje naznačujú, že trh práce od augusta stagnuje. Prepúšťanie je síce relatívne nízke, ale aj prijímanie zamestnancov je slabé. Ekonómovia tvrdia, že dopyt po pracovnej sile klesol v dôsledku ekonomickej neistoty, ciel a zavádzania umelej inteligencie vo firmách.
Prieskum Conference Board z minulého mesiaca ukázal, že vnímanie trhu práce spotrebiteľmi zostalo v októbri negatívne.
„Predaj vozidiel bude v nasledujúcich mesiacoch čeliť nepriaznivým vplyvom,“ povedala Grace Zwemmerová, ekonómka v Oxford Economics. „Nové vozidlá sú jedným zo sektorov, ktorý je najviac vystavený clám. Doteraz zahraniční a domáci výrobcovia automobilov do značnej miery absorbovali náklady prostredníctvom svojich ziskových marží, ale to nie je udržateľné,“ dodala.
(1 EUR = 1,1491 USD)
