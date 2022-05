Predaj ľahkých vozidiel bude tento rok nižší, než sa čakalo

Londýn 25. mája (TASR) - Poradenské spoločnosti J. D. Power a LMC Automotive opäť zhoršili prognózu tohtoročného predaja ľahkých vozidiel. Dôvodom sú prísne protipandemické opatrenia v Číne a vojna na Ukrajine, ktoré zasiahli do objemu výroby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa novej prognózy poradenských firiem by globálny predaj ľahkých vozidiel mal tento rok dosiahnuť 80 miliónov. V aprílovej prognóze počítali spoločnosti s predajom na úrovni 81,7 milióna vozidiel.



Celkový predaj nových vozidiel v Spojených štátoch by mal tento mesiac dosiahnuť 1,2 milióna kusov. Ak sa tak stane, bude to oproti minulému roku znamenať pokles o 18 %.



Maloobchodný predaj vozidiel by mal klesnúť o 20,9 %. Priemerná transakčná cena by však mala v máji dosiahnuť 44.832 USD (42.072 eur), čo predstavuje nové májové maximum.



(1 EUR = 1,0656 USD)