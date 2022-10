Predaj luxusných tovarov z druhej ruky v Číne pre krízu rastie

Šanghaj 1. októbra (TASR) - Spomalenie čínskej ekonomiky pre blokády na zastavenie ochorenia COVID-19 si vyberá svoju daň. A zároveň prináša nové príležitosti. Niečo o tom vie aj Ču Tchaj-ni-čchi, zakladateľ trhu s použitým luxusným tovarom ZZER so sídlom v Šanghaji, ktorý teraz hľadá nové priestory na predajňu, aby rozšíril podnikanie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Čoraz viac ľudí v Číne predáva svoje luxusné kabelky Hermés Birkin alebo hodinky Rolex, aby získali hotovosť, a zároveň prudko stúpa aj záujem zo strany kupujúcich.



"Stále viac ľudí si teraz uvedomuje, že môžu predať luxusný tovar za nejaké peniaze, a kupujúci si všimli, že môžu dostať dobrú cenu," povedal 33-ročný Ču Tchaj-ni-čchi.



Počet ľudí, ktorí ponúkajú tovar na predaj cez platformu ZZER, v roku 2022 stúpol o 40 %. Platforma má aktuálne 12 miliónov členov a očakáva predaj 5 miliónov luxusných kúskov za celý rok. Tento trend signalizuje zmenu na čínskom trhu s luxusným tovarom.



Administratívna pracovníčka Wang Jianing Wang si tiež obzerá kabelky Louis Vuitton a Gucci z druhej ruky v sklade ZZER v centre Šanghaja.



"Moje výdavky budú určite znížené (tento rok), ale stále sa mi páči to, čo sa mi páči, a nedokážem ovládať túžbu kúpiť si to," povedala.



ZZER sa spolieha práve na sentiment ľudí ako ona. Spoločnosť, ktorá začala ako on-line platforma v roku 2016, minulý rok otvorila obchody v Šanghaji a Čcheng-tu a teraz hľadá ďalšie priestory v Pekingu, Kuang-čou a Šen-čene.



Okrem ZZER sa na luxusné produkty zameriavajú aj ďalšie mieste platformy - Feiyu, Ponhu a Plum. V uplynulých rokoch investovali milióny do zlepšenia postupu overovania pravosti luxusných kúskov, rozšírenia klientely a v niektorých prípadoch aj prechodu z výlučne on-line na off-line predaj.



Analytici očakávajú, že na čínskom trhu s luxusnými produktmi z druhej ruky budú zatiaľ dominovať miestni hráči.



Hoci kabelky zostávajú najpredávanejšou kategóriou na luxusných platformách, ako je ZZER, predaj hodiniek a šperkov tiež rýchlo rastie.



A zatiaľ čo nylonová taška Prada Messenger alebo Fendi Baguette sa na platformách predáva o 30 až 40 % lacnejšie ako v luxusných butikoch, pri niektorých produktoch sa cenový rozdiel ešte zväčšil, keďže mnohí predávajúci chcú rýchlo dostať peniaze.



Skúsená obchodníčka s tzv. vintage výrobkami Ou Chuej-min uviedla, že kým medzi rokmi 2020 a 2021 vzrástli ceny hodiniek Rolex Submariner takmer o 250 %, tento rok klesli až o 60 %, keďže sa spotreba, a teda aj výdavky na luxus, stali "racionálnejšie".