Predaj Mercedes-Benz v 3. štvrťroku klesol

Stuttgart 10. októbra (TASR) - Predaj áut nemeckého výrobcu luxusných vozidiel Mercedes-Benz v 3. štvrťroku 2024 klesol. Dôvodom bol slabší dopyt najmä v Ázii. Automobilka to oznámila vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločnosť uviedla, že za tri mesiace do konca septembra 2024 predala 503.600 osobných áut. To je o 1 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Z toho bolo 42.500 elektrických vozidiel na batérie, čo predstavuje medziročný pokles o 31 %.



Celkový predaj skupiny, ktorý zahŕňa osobné autá aj dodávky, v 3. štvrťroku klesol o 3 % na 594.600 vozidiel.



V Číne, na najväčšom automobilovom trhu na svete, sa odbyt Mercedes-Benz v sledovanom období znížil o 13 % na 170.700 áut, keďže slabší dopyt najmä po luxusnom tovare a pokračujúce znižovanie cien konkurentov ovplyvnili predaj automobilky.



Aj predaj áut v Európe v sledovanom období klesol, a to medziročne o 4 %, zatiaľ čo v USA vzrástol o 33 %.