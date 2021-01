Predaj mobilných telefónov vo 4. kvartáli 2020 vzrástol o 4,3 %

Framingham 28. januára (TASR) - Výrobcovia mobilných telefónov v poslednom kvartáli 2020 predali celkovo 385,9 milióna kusov, čo predstavuje medziročný vzostup o 4,3 %. Vyplýva to z najnovšej analýzy konzultačnej spoločnosti IDC.



Podľa predbežných údajov vo 4. štvrťroku si jednoznačné prvenstvo odniesol americký koncern Apple s 90,1 milióna predaných telefónov. Jeho trhový podiel 23,4 % znamená, že takmer každý štvrtý mobilný telefón bol iPhone. Za celý rok 2020 skončil Apple na druhom mieste s predajom 206,1 milióna telefónov a trhovým podielom 15,9 %.



Podľa agentúry DPA nie je prekvapujúce, že Apple počas vianočného štvrťroku prekoná Samsung, ktorý si prvenstvo udržiava po zvyšok roka. Vlani však bol odstup výraznejší, Samsung predal 73,9 milióna smartfónov, čo zodpovedá trhovému podielu zhruba 19 %. Samsung za celý minulý rok predal 266,7 milióna telefónov, čo je medziročný pokles o 9,8 %. Samsung je v celoročnom porovnaní svetovou jednotkou s trhovým podielom 20,6 %.



Huawei, ktorý sa ešte relatívne nedávno nachádzal na ceste do svetovej špičky, sa vlani pre tvrdé americké sankcie prepadol na piate miesto rebríčka IDC. Jeho celoročný predaj medziročne klesol o 21,5 % na 189 miliónov telefónov a v rebríčku IDC obsadil tretie miesto.



Čínsky Xiaomi zaznamenal vo 4. štvrťroku výrazné zlepšenie, keďže sa zaradil na tretie miesto so 43,3 milióna predaných telefónov, čo predstavuje medziročný nárast až o 32 % a trhový podiel 11,2 %. V celoročnom rebríčku obsadil štvrtú priečku. Jeho predaj za celý rok vzrástol o 17,6 % na 147,8 milióna prístrojov, čo mu zabezpečilo trhový podiel 11,3 %.



Celkovo sa vo svete vlani predalo 1,29 miliardy smartfónov, čo predstavuje medziročný pokles o 5,9 %. V roku 2019 sa predalo 1,37 miliardy mobilov. Analytici sa na začiatku pandémie obávali prudkého prepadu predaja, keďže očakávali, že ľudia budú mať k dispozícii menej peňazí, a teda aj menší záujem o nové telefóny.