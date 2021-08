Predaj nehnuteľností v Británii sa znížil na polovicu po skončení úľav

Londýn 24. augusta (TASR) - Predaj domov v Británii sa v júli prepadol o viac ako polovicu po zrušení daňových úľav, ktorých cieľom bolo povzbudiť trh s nehnuteľnosťami po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19. Oznámil to v utorok britský daňový úrad.



Presnejšie, v júli 2021 sa v Spojenom kráľovstve po úprave o sezónne vplyvy predalo 73.740 domov. To bolo o 63 % menej ako v júni, keď sa kupujúci ponáhľali dokončiť transakcie predtým, ako vypršia daňové úľavy na konci mesiaca.



V medziročnom porovnaní bol počet predaných domov v júli 2021 o 4 % vyšší ako vlani v rovnakom mesiaci. Ale oproti júlu 2019, čo bol posledný rok pred pandémiou, bol nižší o 24 %.



Britský minister financií Rishi Sunak vlani po vypuknutí pandémie dočasne zrušil daň z prvých 500.000 libier (583.873,42 eura) z ceny nehnuteľností.



Platnosť tejto výnimky uplynula na konci júna, ale kupujúci v Anglicku a Severnom Írsku budú mať do konca septembra ešte úľavu na dani z prvých 250.000 GBP z ceny domu.



Vo Walese sa tieto úľavy skončili v júni, zatiaľ čo Škótsko ich zastavilo v marci.



Britský trh s bývaním posilnil tiež dopyt po väčších nehnuteľnostiach, pretože viac ľudí pracuje z domu.



(1 EUR = 0,85635 GBP)