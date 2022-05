Predaj nehnuteľností v Číne zaznamenal v apríli najprudší pokles

Peking 16. mája (TASR) - Predaj nehnuteľností v Číne zaznamenal minulý mesiac najprudší pokles takmer za 16 rokov. Vývoj výrazne ovplyvnili obmedzenia v krajine v dôsledku novej vlny COVID-19, ktoré zredukovali dopyt, napriek tomu, že Čína zmiernila podmienky na realitnom trhu s cieľom podporiť jeden z kľúčových sektorov ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Predaj nehnuteľností z pohľadu ich hodnoty klesol v apríli medziročne o 46,6 %. To je výrazné zrýchlenie poklesu oproti vývoju v marci, keď predaj nehnuteľností klesol o 26,17 %. Zároveň to znamená najprudší pokles od augusta 2006. Poukázali na to výpočty agentúry Reuters, ktorá vychádzala z údajov čínskeho štatistického úradu.



Aprílový vývoj výrazne ovplyvnil aj údaje za štyri mesiace tohto roka. Od januára do konca apríla klesol predaj nehnuteľností v Číne z pohľadu hodnoty medziročne o 29,5 %, zatiaľ čo za prvé tri mesiace roka pokles predstavoval 22,7 %.



Realitný sektor v Číne, jeden z pilierov ekonomiky, zaznamenal v minulom rok prudký pokles, keď úrady obmedzili developerským firmám prístup k úverom. Mnohí záujemcovia o nehnuteľnosti sa tak stiahli z trhu, keďže sa začali obávať, že rozostavané projekty sa nepodarí dokončiť.



Od začiatku tohto roka viac než 80 miest prijalo opatrenia na podporu dopytu vrátane dotácií a nižších zálohových platieb. Situáciu to však nezmenilo a podľa analytikov ani najnovšie rozhodnutie Číny znížiť úrokové sadzby hypoték pravdepodobne nepovedie z oživeniu dopytu. Náladu na trhu totiž výrazne ovplyvňujú protipandemické opatrenia v mnohých veľkomestách.