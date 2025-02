Predaj nemeckého piva klesol napriek majstrovstvám Európy vo futbale

Wiesbaden 3. februára (TASR) - Predaj nemeckého piva minulý rok klesol, aj keď sa v krajine konali majstrovstvá Európy vo futbale. Pokračuje tak dlhodobý trend znižovania dopytu po pive, ktorý za uplynulé desaťročie klesol o viac ako 10 % na najnižšiu úroveň od začiatku 90. rokov minulého storočia. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Oficiálne údaje spolkového štatistického úradu Destatis v pondelok ukázali, že nemecké pivovary a distribútori predali v minulom roku približne 8,3 miliardy litrov piva, čo bolo o 1,4 % menej ako v roku 2023. Tento údaj nezahŕňa nealkoholické pivo a pivo dovezené z krajín mimo Európskej únie (EÚ).



Vlaňajší pokles nebol taký výrazný ako 4,5 % v roku 2023, zrejme aj vďaka futbalovému šampionátu. Ale po rokoch, v ktorých sa dopyt po pive väčšinou znižoval, bol jeho predaj vlani o 13,7 % nižší ako v roku 2014, uviedol Destatis.



Nemeckí pivovarníci dlhodobo čelia negatívnemu trendu znižovania predaja, čo pripisujú obavám o zdravie a iným faktorom.



Predaj na domácom trhu v Nemecku, ktorý predstavuje viac ako 80 % z celkového objemu predaja, sa v minulom roku znížil o 2 % na 6,8 miliardy litrov. Nárast exportu o 1,6 %, podporený nárastom predaja do iných krajín EÚ o 3,1 %, to nedokázal vykompenzovať. Predaj do ostatných krajín mimo európskeho bloku klesol o 0,3 %.



Nemecko vlani v júni a júli hostilo futbalové majstrovstvá, magnet pre fanúšikov piva. Ale nezvyčajne vlhké letné počasie zrejme držalo mnohých ľudí mimo pivných záhrad.