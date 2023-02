Berlín 1. februára (TASR) - Predaj nemeckého piva v roku 2022 ožil a vzrástol po tom, ako v predchádzajúcich dvoch rokoch na pivovarníkov doliehali obmedzenia spojené s pandémiou ochorenia COVID-19. Ale dlhodobý trend poukazuje na pokračovanie poklesu predaja, pričom ani pri futbalových majstrovstvá sveta v Katare netieklo pivo v Nemecku prúdom. Ukázali to v stredu oficiálne údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR správu prevzala z AP.



Podľa štatistík nemecké pivovary a distribútori predali v minulom roku približne 8,8 miliardy litrov piva, čo predstavuje nárast o 2,7 % v porovnaní s rokom 2021.



Predaj piva na domácom trhu v Nemecku, ktorý sa podieľa viac ako 80 % na celkovom odbyte, vlani vzrástol o 4 % na 7,2 miliardy litrov. To však bolo stále o 5 % menej ako v roku 2019, čo bol posledný rok pred pandémiou.



Celkový vývoz piva z Nemecka klesol. Zatiaľ, čo do krajín Európskej únie (EÚ) dodali nemeckí pivovarníci minulý rok približne 805 miliónov litrov piva, čo predstavuje nárast o 7,8 %, vývoz do krajín mimo EÚ klesol o 12,4 % na približne 716 miliónov litrov.



Veľké udalosti, ako sú majstrovstvá sveta vo futbale, v predchádzajúcich rokoch zvýšili predaj piva, keďže sa konali v lete. Ale minulý rok sa turnaj konal v čase, keď sa v Európe začala zima, takže ho pivovary nepocítili na odbyte.



A hoci minulý rok došlo k živeniu predaja piva, keď sa reštaurácie a bary znova otvorili po skončení blokád spojených s pandémiou v rokoch 2020 a 2021, z dlhodobého hľadiska nemeckí pivovarníci zápasia s klesajúcim dopytom. Na príčine sú obavy o zdravie a ďalšie faktory. Len za uplynulé desaťročie sa predaj piva podľa štatistického úradu znížil o 7,4 %.