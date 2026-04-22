Predaj novostavieb sa v Bratislave spomalil, ceny ďalej rastú
V 1. štvrťroku sa predalo 631 bytov vo verejnom predaji, teda o niečo menej ako v mimoriadne silnom závere roka 2025.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Trh novostavieb v Bratislave vstúpil do roka 2026 miernejším tempom, no bez známok oslabovania dopytu. Podľa aktuálnych dát spoločnosti BuiltMind sa v 1. štvrťroku predalo 631 bytov vo verejnom predaji, teda o niečo menej ako v mimoriadne silnom závere roka 2025. Aj napriek medzikvartálnemu poklesu záujem o nové bývanie v hlavnom meste zostáva stabilný.
Na konci 1. kvartálu bolo v Bratislave 3732 dostupných jednotiek vrátane rezervovaných bytov, pričom po predchádzajúcom raste sa trh dočasne dostal do vyrovnanejšej fázy. Miera absorpcie klesla na takmer 17 %, za štvrťrok sa predala necelá pätina aktuálnej ponuky.
„Po veľmi silnom závere roka 2025 bolo prirodzené, že prvý kvartál prinesie mierne spomalenie. Dôležité však je, že nejde o ochladenie dopytu, ale skôr o návrat k realistickejšiemu tempu. Predaje na úrovni viac ako 630 bytov pri stabilnej ponuke ukazujú, že bratislavský trh novostavieb zostáva vo veľmi dobrej kondícii,“ uviedol prevádzkový riaditeľ BuiltMind Tomáš Kajúch.
Rast cien pokračuje aj naďalej. Priemerná ponuková cena v 1. kvartáli vzrástla oproti predchádzajúcemu štvrťroku o približne 1,6 % na takmer 5700 eur za štvorcový meter (m2). Pri predaných bytoch priemerná cena dosiahla zhruba 5500 eur za m2, čo je medzikvartálne viac o 2,8 %. Ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty a vzťahujú sa na podlažnú plochu bytu bez exteriéru.
Najdrahšou typickou dispozíciou zostávajú najmenšie byty 1+kk s cenou nad 6000 eur za m2, v niektorých segmentoch presahuje aj 6500 eur. Dvojizbové byty 2+kk sa už bežne predávajú nad úrovňou 5500 eur za m2. Postupne miznú najlacnejšie malé byty, 1-izbové pod 4000 eur za m2 aj dvojizbové s celkovou cenou pod 200.000 eur sú čoraz vzácnejšie.
Najvyššie ceny si tradične drží Staré Mesto, kde priemerná cena dostupných bytov dosiahla približne 7800 eur za m2. Rýchlejší rast cien bol aj v Ružinove, Podunajských Biskupiciach a Novom Meste. Priemerná výmera predaných bytov sa v 1. kvartáli zvýšila z približne 57,5 m2 na vyše 62 m2. Dostupné byty mali v priemere 66 m2. Rozdiel medzi predanými a dostupnými jednotkami potvrdzuje, že trh najlepšie absorbuje menšie a cenovo dostupnejšie byty.
BuiltMind očakáva, že bratislavský trh sa v najbližších dvoch rokoch ustáli na úrovni 600 až 700 predajov za kvartál. Ceny by mali rásť aj naďalej, no bez prudkých výkyvov.
„Rozhodujúce bude, ako sa bude vyvíjať dostupnosť financovania. Ak sa sadzby udržia blízko súčasných úrovní a ekonomické prostredie zostane stabilné, trh by mal pokračovať v zdravom tempe. Neočakávame návrat k extrémom, ale skôr obdobie postupnej stabilizácie, v ktorom budú ešte výraznejšie rozhodovať lokalita, cena a kvalita projektu,“ dodal Kajúch.
