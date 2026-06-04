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Predaj nových áut na britskom trhu v máji stúpol o 7,1 %
Hlavným motorom rastu bol silný dopyt zo strany súkromných zákazníkov.
Autor TASR
Londýn 4. júna (TASR) - Predaj nových automobilov v Spojenom kráľovstve v máji 2026 medziročne vzrástol o 7,1 % na 160.662 kusov. Tohtoročný májový predaj bol najsilnejší od roku 2019, oznámilo vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hlavným motorom rastu bol silný dopyt zo strany súkromných zákazníkov. Individuálne nákupy medziročne vzrástli o 17,2 %, keďže spotrebitelia využili konkurenčné ponuky rekordnej škály značiek, uviedlo SMMT. Nákupy pre firemné flotily sa v porovnaní s májom minulého roka zvýšili len mierne, a to o 1,8 %, zodpovedali však za 57,1 % všetkých registrácií. Predaj áut malým podnikateľom klesol o 18,8 %, hoci úbytok bol len nepatrný na úrovni 720 kusov.
Dopyt sa naďalej presúval smerom k novým technológiám, pričom registrácie benzínových a naftových automobilov klesli o 7,1 % a 2,2 %. Predaj batériových elektrických vozidiel sa zvýšil o 34,2 %, pričom v máji tvorili viac ako štvrtinu (27,3 %) celkového odbytu.
Hlavným motorom rastu bol silný dopyt zo strany súkromných zákazníkov. Individuálne nákupy medziročne vzrástli o 17,2 %, keďže spotrebitelia využili konkurenčné ponuky rekordnej škály značiek, uviedlo SMMT. Nákupy pre firemné flotily sa v porovnaní s májom minulého roka zvýšili len mierne, a to o 1,8 %, zodpovedali však za 57,1 % všetkých registrácií. Predaj áut malým podnikateľom klesol o 18,8 %, hoci úbytok bol len nepatrný na úrovni 720 kusov.
Dopyt sa naďalej presúval smerom k novým technológiám, pričom registrácie benzínových a naftových automobilov klesli o 7,1 % a 2,2 %. Predaj batériových elektrických vozidiel sa zvýšil o 34,2 %, pričom v máji tvorili viac ako štvrtinu (27,3 %) celkového odbytu.