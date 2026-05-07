Predaj nových áut na nemeckom trhu v apríli vzrástol o 2,7 %
Firemné nákupy nových automobilov klesli o 0,2 %, ale tvorili 64,6 % trhu.
Autor TASR
Berlín 7. mája (TASR) - Počet registrácií nových áut v Nemecku v apríli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka stúpol o 2,7 % na 249.163 kusov. Pomohol tomu pokračujúci rast predaja elektrických a hybridných vozidiel. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil nemecký Spolkový úrad pre motorovú dopravu (KBA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Firemné nákupy nových automobilov klesli o 0,2 %, ale tvorili 64,6 % trhu. Súkromné nákupy sa však posilnili o 8,2 %, pričom tvorili 35,4 % trhu. Odbyt batériových elektrických vozidiel (BEV) sa zvýšil o 41,3 % na 64.350 kusov a v apríli im patrilo 25,8 % trhu. Najväčší segment naďalej tvorili hybridné modely, ktorých sa predalo 97.753 a zaberali 39,2 % trhu. V rámci hybridných vozidiel sa predalo aj 27.546 plug-in hybridov, čo bol medziročný rast o 13,3 %. Odbyt áut na skvapalnený ropný plyn (LPG) sa zvýšil o 0,5 % na 1190.
Dopyt po tradičných vozidlách so spaľovacími motormi sa v Nemecku v apríli opäť oslabil. Registrácie automobilov s benzínovým motorom medziročne klesli o 20 % na 53.420 kusov. Ich podiel na trhu bol na úrovni 21,4 %. Registrácie áut s naftovým motorom sa znížili na 32.437 vozidiel a zaberali 13 % trhu.
