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Predaj nových áut na nemeckom trhu v máji medziročne vzrástol o 0,1 %
Firemné nákupy nových áut v porovnaní s májom minulého roka klesli o 4 %, ale súkromné nákupy o 8,4 % vzrástli.
Autor TASR
Berlín 3. júna (TASR) - Počet registrácií nových automobilov v Nemecku sa v máji medziročne zvýšil o 0,1 % na 239.448 kusov. Firemné nákupy nových áut v porovnaní s májom minulého roka klesli o 4 %, ale súkromné nákupy o 8,4 % vzrástli. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil nemecký Spolkový úrad pre motorovú dopravu (KBA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Predaj úplne elektrických vozidiel v Nemecku sa v máji medziročne posilnil o 39,3 % na 59.969 kusov a tvoril štvrtinu celkového predaja nových áut. Odbyt hybridných automobilov sa medziročne zvýšil o 3,6 % na 95.466 kusov. Hybridy tvorili 39,9 % nemeckého trhu s novými autami.
Počet registrácií automobilov s benzínovým motorom v Nemecku v máji oproti rovnakému mesiacu vlaňajška klesol o 23,7 % na 51.806 kusov a predaj nových vozidiel používajúcich ako palivo naftu sa oslabil o 13 % na 30.547 kusov. Odbyt áut na skvapalnený ropný plyn (LPG) vzrástol o 61,7 % na 1641 kusov.
Predaj úplne elektrických vozidiel v Nemecku sa v máji medziročne posilnil o 39,3 % na 59.969 kusov a tvoril štvrtinu celkového predaja nových áut. Odbyt hybridných automobilov sa medziročne zvýšil o 3,6 % na 95.466 kusov. Hybridy tvorili 39,9 % nemeckého trhu s novými autami.
Počet registrácií automobilov s benzínovým motorom v Nemecku v máji oproti rovnakému mesiacu vlaňajška klesol o 23,7 % na 51.806 kusov a predaj nových vozidiel používajúcich ako palivo naftu sa oslabil o 13 % na 30.547 kusov. Odbyt áut na skvapalnený ropný plyn (LPG) vzrástol o 61,7 % na 1641 kusov.