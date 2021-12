Predaj nových áut v Británii minulý mesiac vzrástol o 1,7 %

Londýn 6. decembra (TASR) - Predaj nových áut v Británii minulý mesiac vzrástol, prvýkrát za päť mesiacov. Stále je však takmer o tretinu nižší ako päťročný priemer pred pandémiou nového koronavírusu v dôsledku pretrvávajúceho nedostatku čipov. Ukázali to v pondelok predbežné údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Podľa údajov SMMT úrady v Spojenom kráľovstve v novembri 2021 zaregistrovali 115.706 nových áut. To bolo o 1,7 % viac ako 113.781 vozidiel pred rokom, ale 31,3 % pod priemerom za päť rokov pred vypuknutím pandémie.



Novembrový výsledok ovplyvnil aj nízky porovnávací základ, keďže vlani v novembri 2020 ovplyvnilo registrácie obnovenie blokád na zastavenie ďalšej vlny pandémie.



Za 11 mesiacov do konca novembra 2021 bolo v Spojenom kráľovstve zaregistrovaných približne 1,54 milióna nových áut v porovnaní s 1,50 milióna v rovnakom období 2020.



"To, čo vyzerá ako pozitívny výkon, je v rozpore so základnou slabosťou trhu. Dopyt existuje, keďže sa uvádza na trh množstvo nových, čoraz viac elektrifikovaných modelov, ale globálny nedostatok polovodičov naďalej komplikuje výrobu," povedal generálny riaditeľ SMMT Mike Hawes.



Nedostatok čipov bude pravdepodobne pokračovať aj v budúcom roku, dodal.



Predaj vozidiel na batérie (BEV) vzrástol o 110 % na 21.726 kusov z vlaňajších 10.345 kusov a ich podiel na trhu dosiahol 19 %, dvakrát viac ako rok predtým, zatiaľ čo podiel tzv. plug-in hybridov dosiahol 9 %.



Združenie SMMT vyzvalo vládu, aby urýchlila zavádzanie nabíjacej infraštruktúry a upozornilo, že v súčasnosti pripadá jedna nabíjačka na 52 áut.