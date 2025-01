Predaj nových áut v Británii v decembri klesol

Londýn 6. januára (TASR) - Predaj nových áut v Británii v decembri 2024 klesol. To odráža náročné prostredie, keď výrobcovia pracovali na zvýšení dopytu po elektrických vozidlách (EV), aby splnili stanovené predajné ciele. Ale za celý rok 2024 predaj vozidiel vzrástol. Ukázali to v pondelok údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Podľa týchto údajov sa počet zaregistrovaných nových áut na britských ostrovoch v decembri 2024 znížil medziročne o 0,2 % na 140.786 kusov.



Napriek decembrovému poklesu však za celý rok 2024 počet registrácií vzrástol o 2,6 % na 1.952.778 áut.



Elektrické vozidlá dosiahli nový rekordný ročný podiel na britskom trhu, a to 19,6 %, ale zaostali za cieľovou úrovňou 22 %.



Súkromný dopyt po elektrických vozidlách vlani prudko klesol, pričom iba 10 % súkromných kupcov si vybralo elektrické vozidlá, čo je úroveň, ktorá nebola zaznamenaná od pandémie ochorenia COVID-19.



SMMT privítalo revíziu regulácií v súvislosti s predajom elektromobilov, ale zdôraznilo, že bez silnejšej vládnej podpory sú súčasné trendy dopytu nedostatočné na splnenie dlhodobých cieľov.



"Potrebujeme rýchle výsledky z regulačného preskúmania a naliehavú a podstatnú podporu pre spotrebiteľov. Inak budú ohrozené investície do automobilov aj pracovné miesta, ekonomický rast a ciele čistých nulových emisií," varoval generálny riaditeľ SMMT Mike Hawes.