Predaj nových áut v Británii v máji prudko vzrástol

Londýn 4. júna (TASR) - Počet zaregistrovaných nových automobilov v Británii v máji 2021 prudko vzrástol, až o 674 % v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka, keď boli autosalóny zatvorené počas prvej blokády na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu.



No aj napriek tomuto prudkému nárastu zostal objem predaja nových áut pod úrovňou z roku 2019. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnilo britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Predajne áut sa v Anglicku tento rok 12. apríla opäť otvorili pre verejnosť. Vlani však boli počas celého mája zatvorené.



Podľa údajov SMMT minulý mesiac bolo v Británii zaregistrovaných 156.737 nových áut, zatiaľ čo v máji 2020 to bolo len 20.247 automobilov. Pred dvomi rokmi, v máji 2019, sa však v Británii predalo viac nových vozidiel, až 183.724 kusov.



Automobilový priemysel pritom v uplynulých mesiacoch zasiahol tiež nedostatok polovodičových čipov, čo núti mnohých výrobcov po celom svete znižovať produkciu.



„Zvýšená dôvera podnikov je hnacou silou zotavovania, ktoré je potrebné udržať a pretaviť do dopytu súkromných spotrebiteľov, keď sa ekonomika vynorí z blokád na zastavenie pandémie,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ SMMT Mike Hawes.



Združenie predpovedá, že sa za celý rok predá v Británii 1,86 milióna nových automobilov.