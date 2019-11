Londýn 5. novembra (TASR) – Predaj nových áut v Británii v októbri opäť klesol. Dôvodom bolo najmä strmé zníženie dopytu po autách zo strany domácností, a to o 13 %, v dôsledku ekonomickej a politickej neistoty. Británia sa totiž pripravuje na predčasné voľby, ktoré ovplyvnia podobu brexitu. Uviedlo to v utorok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Podľa údajov SMMT úrady v Spojenom kráľovstve zaregistrovali v októbri 143.251 nových vozidiel. To bolo o 6,7 % menej ako pred rokom v októbri 2018, keď sa v krajine predalo 153.599 áut.



Ale odbyt áut s alternatívnym pohonom sa aj v októbri zvýšil, a to na 14.231. Ich podiel na ostrovnom trhu tak dosiahol rekordných 9,9 %, uviedlo SMMT.



„Rast predaja vozidiel s alternatívnym pohonom je veľmi vítaný a ukazuje na stúpajúci záujem zákazníkov o tieto nové technológie,“ uviedol generálny riaditeľ SMMT Mike Hawes.



Celkovo je však podľa neho situácia na trhu aj naďalej náročná, keďže október bol už ôsmym mesiacom v tomto roku, keď predaj klesol.