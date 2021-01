Predaj nových áut v Británii vlani klesol takmer o 30 %

Londýn 6. januára (TASR) - Predaj nových automobilov v Spojenom kráľovstve sa v minulom roku strmo znížil, takmer o 30 %, čo bolo najväčšie tempo poklesu od roku 1943. Dôvodom boli tzv. lockdowny, teda obmedzenia pohybu na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Informovalo tom v stredu Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Podľa údajov SMMT sa počet nových zaregistrovaných áut v Británii vlani znížil o 29,4 % na 1,63 milióna kusov. To bol najmenší počet predaných áut od roku 1992 a najstrmší percentuálny pád predaja od vojnového roka 1943, keď sa znížil o vyše 90 %.



SMMT informovalo tiež, že pokles predaja o 680.076 áut v roku 2020 zodpovedá strate tržieb vo výške 20,4 miliardy libier (22,58 miliardy eur). V decembri, v poslednom mesiaci minulého roka, sa znížil predaj automobilov medziročne o 10,9 % na 132.682 kusov.



V roku 2020 klesli registrácie naftových automobilov o viac ako polovicu, zatiaľ čo takmer 30 % predaja predstavovali elektrické, hybridné a stredne hybridné vozidlá. Británia totiž oznámila plán na zákaz predaja nových áut so spaľovací motormi do roku 2030.



Podľa Mika Hawesa, riaditeľa SMMT, na rok 2020 sa možno pozerať ako na "stratený rok pre automobilový priemysel", keďže sektor čelil odstávkam vo výrobe pre pandémiu aj neistotu v súvislosti s budúcimi obchodnými vzťahmi s Európskou úniou (EÚ) po brexite. Na druhej strane, rok 2021 sa vďaka očkovaniu a vyjasneniu nových vzťahov s EÚ stane rokom zotavenia, dodal Hawes.



Po uzatvorení dohody o obchode a spolupráci medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ 24. decembra sa toto odvetvie vyhlo katastrofickému scenáru v podobe ciel a narušeniu dodávok. Môže si tak s istotou naplánovať budúcnosť s ohľadom na obchodné podmienky, dodala automobilová loby.



Automobilový priemysel, rovnako ako ostatné odvetvia britskej ekonomiky, však čelí novým blokádam v Anglicku a Škótsku. SMMT preto predpovedá v tomto roku predaj áut pod hranicou 2 miliónov kusov. A nervózne očakáva marec, jeden z dvoch najvýznamnejších predajných mesiacov v roku v súvislosti so zmenou série poznávacích značiek.



(1 EUR = 0,90333 GBP)