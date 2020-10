Peking 13. októbra (TASR) - Predaj nových áut v Číne aj v septembri vzrástol, už šiesty mesiac po sebe. Automobilový trh v Číne, najväčší na svete, je tak "osamelým svetlým bodom", pretože pandémia nového koronavírusu naďalej tlmí odbyt vozidiel v Európe a USA.



Podľa najnovších údajov čínskeho združenia výrobcov áut (CAAM) sa celkový predaj nových áut v krajine v septembri zvýšil medziročne o 12,8 % na 2,57 milióna vozidiel. To signalizuje, že čínsky trh s autami sa už zotavil z pádu na začiatku roka, keď v krajine vypukla pandémia koronavírusu.



Za deväť mesiacov do konca septembra však predaj áut v Číne klesol o 6,9 % na 17,12 milióna vozidiel, uviedlo združenie CAAM.



Experti z automobilového priemyslu často používajú výrazy „zlatý september a strieborný október“, keďže tieto mesiace považujú za hlavnú sezónu na automobilovom trhu v Číne. Spotrebitelia sa totiž po dusných letných mesiacoch vracajú do autosalónov.



CAAM uviedlo tiež, že predaj osobných vozidiel v Číne sa v septembri zvýšil o 8 %. Dvojciferný rast odbytu pritom zaznamenali automobilky Geely Automobile Holdings, Great Wall Motor a Toyota.



Pekinský autosalón, propagačné akcie a politika podpory ekologickejších vozidiel podporili v septembri rast predaja, uviedlo CAAM.



Predaj tzv. nových energetických vozidiel (NEV), kam patria nielen elektromobily, ale aj hybridné autá a vozidlá na vodíkové palivové články, v sledovanom období vzrástol až o 67,7 % na 138.000 kusov.



V prípade nákladných vozidiel a iných úžitkových vozidiel, ktoré tvoria približne štvrtinu celkového trhu, vzrástol v septembri predaj o 40 %, čo bolo spôsobené vládnymi investíciami do infraštruktúry a modernizáciou vo firmách, aby ich vozové parky vyhovovali prísnejším predpisom o emisiách.