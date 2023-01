Peking 12. januára (TASR) - Predaj nových áut v Číne minulý rok vzrástol, ale pomalším tempom ako rok predtým. Prispel k tomu celkový pokles predaja v posledných dvoch mesiacoch roka, aj napriek vysokému dopytu po tzv. nových elektrických vozidlách (NEV). Ukázali to vo štvrtok údaje čínskeho združenia výrobcov áut (CAAM). TASR o tom informuje na základe správy AP.



Za celý rok 2022 vzrástol celkový predaj vozidiel vrátane nákladných áut a autobusov v Číne medziročne o 2,1 % na 26,86 milióna kusov. To bolo pomalšie tempo ako v predchádzajúcom roku 2021, keď sa predaj zvýšil o 3,8 %.



V júli pritom združenie CAAM znížilo svoju prognózu tempa rastu predaja áut na rok 2022 na 3 % z predchádzajúceho odhadu 5,4 %. Dôvodom boli prerušenia výroby v dôsledku dlhotrvajúceho globálneho nedostatku polovodičov.



V decembri 2022 sa celkový predaj áut v Číne znížil medziročne o 8,4 % na 2,56 milióna kusov po poklese o 7,9 % mesiac predtým. December bol tak druhým mesiacom v rade, keď sa predaj áut znížil, pričom sa očakával nápor kupujúcich pred vypršaním stimulov na kúpu nových, ekologickejších vozidiel.



Predaj nových energetických vozidiel, ktoré zahŕňajú čisto elektrické vozidlá, plug-in hybridy aj vozidlá s vodíkovými palivovými článkami, vzrástol v decembri oproti predchádzajúcemu roku o 51,8 %. Predaj vozidiel s benzínovým a naftovým pohonom klesol v decembri o 25,3 % na 1,3 milióna.



Čínska ekonomika sa zotavuje po prekvapujúcom rozhodnutí vládnej Komunistickej strany zrušiť blokády a antivírusové kontroly spojené s ochorením COVID-19. Očakáva sa však, že jej zotavovanie bude "hrboľaté", keďže Čína zápasí s prudkým rastom infikovaných a oslabujúcim americkým a európskym dopytom po jej exporte.



Globálne automobilky pritom dúfajú, že Čína im pomôže podporiť rast predaja v čase, keď dopyt v USA a Európe stagnuje až klesá.



Svetová banka a prognostici zo súkromného sektora znížili svoje vyhliadky hospodárskeho rastu Číny v minulom roku až pod 3 %. Medzinárodný menový fond očakáva v tomto roku jeho oživenie na 4,4 %, no stále by to bola jeden z najpomalších rastov za tri desaťročia.