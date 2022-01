Predaj nových áut v Číne v decembri klesol

Peking 12. januára (TASR) - Predaj nových áut v Číne aj v decembri klesol už ôsmy mesiac po sebe. Najväčší svetový trh s autami tvrdo zasiahla pandémia ochorenia COVID-19 a globálny nedostatok polovodičov pre automobilový priemysel. Ukázali to v stredu údaje čínskeho združenia výrobcov áut (CAAM).



Podľa CAAM celkový predaj nových áut v krajine sa v decembri 2021 znížil medziročne o 1,6 % na 2,79 milióna vozidiel. Za celý minulý rok 2021 však celkový predaj stúpol o 3,8 % na 26,28 milióna áut.



Globálny nedostatok čipov, ktoré sa používajú vo všetkom, od brzdových senzorov cez posilňovače riadenia až po zábavné systémy, prinútil výrobcov áut na celom svete zredukovať alebo pozastaviť výrobu. To viedlo k zvýšeniu cien nových aj ojazdených vozidiel a negatívne ovplyvnilo aj ich predaj.



Svetlým bodom v Číne bol aj minulý mesiac predaj nových energetických vozidiel (NEV), ktorý v decembri vzrástol o 114 % na 531.000 kusov a za celý minulý rok sa zvýšil o 157,5 % na 3,52 milióna áut. Do tejto kategórie patria elektrické vozidlá na batériu, plug-in hybridy a vozidlá s vodíkovými palivovými článkami.



CAAM v decembri predpovedal, že celkový predaj v roku 2021 vzrastie o 5,4 % na 27,5 milióna a predaj NEV sa zvýši o 47 % na 5 miliónov vozidiel.