Predaj nových áut v EÚ v auguste vzrástol
Ukázali to vo štvrtok údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).
Autor TASR
Brusel 25. septembra (TASR) - Predaj nových automobilov v Európskej únii (EÚ) sa v auguste zvýšil už druhý mesiac po sebe. A to najmä vďaka rastu predaja na kľúčových trhoch. Ukázali to vo štvrtok údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa ACEA sa počet zaregistrovaných nových osobných automobilov v EÚ v auguste 2025 medziročne zvýšil o 5,3 % na 677.786 kusov po náraste o 7,4 % v júli.
Augustový výsledok podporil najmä rast predaja na troch zo štyroch najväčších trhoch EÚ - v Španielsku (17,2 %), Nemecku (5 %) a Francúzsku (2,2 %). Naopak, registrácie v Taliansku klesli o 2,7 %.
V segmente batériových elektrických vozidiel (BEV) registrácie vzrástli o 30,2 %, najmä vďaka prudkému zvýšeniu ich predaja o 160,8 % v Španielsku. Významné nárasty boli zaznamenané aj v Nemecku (45,7 %) a Francúzsku (29,3 %). Naopak, registrácie v Holandsku klesli o 3,8 %.
Aj predaj hybridných elektrických áut v auguste vzrástol, o 14,1 %. A v prípade plug-in hybridných vozidiel sa zvýšil už šiesty mesiac po sebe, a to o 54,5 %.
Zároveň v auguste došlo k poklesu predaja benzínových vozidiel o 16,3 % a naftových vozidiel o 17,5 %.
Od začiatku roka sa celkový počet registrácií automobilov v EÚ mierne znížil o 0,1 %. Predaj BEV sa však zvýšil o 12,6 % na 1,13 milióna kusov, čo predstavuje podiel vo výške 15,8 % na trhu v EÚ.
Za prvých osem mesiacov 2025 tri zo štyroch najväčších trhov v EÚ predstavovali 62 % registrácií batériových elektrických áut, pričom predaj BEV v Nemecku sa zvýšil o 39,2 %.
Aj registrácie plug-in hybridných elektrických áut za osem mesiacov do konca augusta vzrástli vďaka vyššiemu predaju v Španielsku, Nemecku a Taliansku. Podiel plug-in hybridov na celkovom predaji v EÚ tak dosiahol 8,8 %.
Na druhej strane, s poklesom na hlavných trhoch, predaj benzínových áut v EÚ za prvých osem mesiacov klesol o 19,7 % a predaj naftových vozidiel sa znížil o 25,7 %. V dôsledku toho sa trhový podiel benzínových áut prepadol na 28,1 % a podiel naftových na 9,4 %.
