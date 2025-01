Predaj nových áut v EÚ v decembri vzrástol

Brusel 21. januára (TASR) - Predaj nových áut v Európskej únii (EÚ) v decembri 2024 vzrástol a na najvyššiu úroveň za šesť mesiacov. Podporil ho dopyt po hybridných autách. Ukázali to v utorok údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Zo štatistík vyplýva, že počet zaregistrovaných nových osobných áut v EÚ sa v decembri 2024 zvýšil medziročne o 5,1 % na šesťmesačné maximum 910.505 kusov. Zotavil sa tak z poklesu o 1,9 % v novembri.



Spomedzi štyroch hlavných trhov regiónu sa počet registrácií prudko zvýšil v Španielsku (28,8 %) a stúpol aj vo Francúzsku (1,5 %), ale zároveň klesol v Nemecku (-7,1 %) a Taliansku (-4,9 %).



Predaj hybridných elektromobilov (HEV) pritom v decembri vzrástol o 33,1 % a predaj plug-in hybridov (PHEV) sa zvýšil o 4,9 %, zatiaľ čo dopyt po plne elektrických autách (BEV) klesol o 10,2 %.



Elektrifikované vozidlá, či už BEV, HEV alebo PHEV, sa v decembri 2024 podieľali 57,7 % na registrácii osobných automobilov, čo je nárast z 53,3 % v decembri predchádzajúceho roka.



Za celý rok 2024 vzrástol počet zaregistrovaných nových áut v EÚ o 0,8 % na približne 10,6 milióna kusov.



Predaj elektromobilov na batérie vlani v Európe, na inak stabilnom trhu, klesol o 1,3 % na 1,99 milióna vozidiel. To je zmena po niekoľkých rokoch silného rastu ich predaja a vyvoláva otázky o prechode EÚ od vozidiel so spaľovacím motorom k plne elektrickým autám.



Automobily s benzínovými motormi tvorili v minulom roku každé tretie predané nové auto, tesne za nimi nasledovali jednoduché hybridy s podielom na trhu 30,9 % a ďalších 7,1 % predaja tvorili plug-in hybridy.



Plne batériové elektrické vozidlá predstavovali 13,6 % z celkového predaja v roku 2024, čo je pokles zo 14,6 % v roku 2023.



Predaj elektrických vozidiel, ktoré sú drahšie ako autá so spaľovacími motormi, stále veľmi závisí od stimulov. V Nemecku napríklad klesol o 27,4 %, keďže vláda ukončila stimuly v závere roka 2023.







