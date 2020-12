Predaj nových áut v EÚ v novembri klesol o 12 %

Brusel 17. decembra (TASR) - Predaj nových áut v Európskej únii (EÚ) v novembri prudko padol. Dôvodom boli nové protipandemické opatrenia, ktoré prijali vlády niektorých členských štátov.



Celkový počet registrácií nových osobných áut v EÚ dosiahol v novembri 897.692, uviedol zväz európskych výrobcov áut ACEA. To bolo o 12 % menej ako v rovnakom mesiaci pred rokom.



Spomedzi veľkých trhov sa predaj prepadol vo Francúzsku o 27 % a v Španielsku o 18,7 %. V Taliansku klesol o 8,3 % a v Nemecku o 3 %.



Pandémia nového koronavírusu má veľký negatívny vplyv na automobilový sektor. Tento rok sa predaj áut v EÚ v medziročnom porovnaní znížil každý mesiac s výnimkou septembra.



Od januára do novembra padol odbyt osobných áut v EÚ medziročne o 25,5 % približne na 9 miliónov vozidiel. To znamená, že za prvých 11 mesiacov 2020 sa v EÚ predalo o vyše 3 milióny áut menej ako v rovnakom období vlani. Spomedzi veľkých trhov najprudší pád zaznamenalo Španielsko (-35,3 %), nasledované Talianskom (-29 %), Francúzskom (-26,9 %) a Nemeckom (-21,6 %).



Svoju vedúcu pozíciu na trhu EÚ si s veľkým odstupom udržala skupina Volkswagen, ktorej trhový podiel počas prvých 11 mesiacov predstavoval 25,6 %. Ďalej nasledovali PSA Group (15,4 %), Renault (11,5 %), Hyundai (7,1 %) a Fiat Chrysler Automobiles (6,6 %).