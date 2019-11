Predaj nových áut v EÚ v októbri vzrástol o 8,7 %

Brusel 19. novembra (TASR) - Predaj nových osobných automobilov v Európskej únii (EÚ) v októbri 2019 vzrástol, ale za celých 10 mesiacov do konca októbra klesol. Informovalo o tom v utorok Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA).



Podľa údajov ACEA v októbri 2019 bolo v EÚ zaregistrovaných 1.177.746 nových osobných áut. To bolo o 8,7 % viac ako pred rokom a najväčší počet nových áut pre tento mesiac od začiatku štatistík v roku 2009.



Na ilustráciu, vlani v októbri klesol počet registrácií o 7,3 %, keďže vstúpili do platnosti nové emisné pravidlá WLTP. Tým sa pre rok 2019 stanovila nízka porovnávacia základňa, v dôsledku čoho takmer všetky krajiny EÚ zaznamenali v októbri nárast registrácií, s výnimkou Cypru a Spojeného kráľovstva.



Štyri z piatich hlavných trhov EÚ pritom dosiahli výrazné zisky. V Nemecku predaj nových áut v sledovanom období stúpol o 12,7 %, vo Francúzsku o 8,7 %, v Taliansku o 6,7 % a v Španielsku o 6,3 %, len v Británii klesol o 6,7 %.



Za desať mesiacov od januára do konca októbra klesla registrácia nových automobilov v EÚ o 0,7 % na 12,9 milióna porovnaní. A hoci dopyt po autách v EÚ v septembri a v októbri rástol, Nemecko bolo jediným veľkým trhom v Únii, ktorý dosiahol rast aj za 10 mesiacov, a to o 3,4 %. Najstrmšie sa v období január-október znížil predaj nových áut v Španielsku o 6,3 % a v Británii o 2,9 %. V Taliansku klesol len o 0,8 % a vo Francúzsku o 0,3 %.



Lídrom na trhu bol v období január-október nemecký automobilový koncern Volkswagen s podielom 24,4 %. Francúzska skupina PSA si udržala druhé miesto s trhovým podielom 16,4 % a Renault bol tretí s podielom 10,6 %. Nasledovali automobilky Hyundai (6,8 %), BMW (6,4 %) a Daimler (6,3 %).