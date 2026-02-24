< sekcia Ekonomika
Predaj nových áut v Európe v januári klesol
Predaj v EÚ, Británii, vo Švajčiarsku, v Nórsku a na Islande klesol v januári o 3,5 % na 961.382 automobilov.
Autor TASR
Brusel 24. februára (TASR) - Predaj nových automobilov v Európe v januári medziročne klesol, prvýkrát od júna minulého roka, a to najmä v dôsledku oslabenia na viacerých kľúčových trhoch vrátane Nemecka, Francúzska, Belgicka a Poľska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v utorok odvolala na údaje Európskeho združenie výrobcov automobilov ACEA.
Predaj v EÚ, Británii, vo Švajčiarsku, v Nórsku a na Islande klesol v januári o 3,5 % na 961.382 automobilov. Registrácie benzínových vozidiel v porovnaní s januárom 2025 klesli o 26 %, pričom vo Francúzsku sa prepadli o 49 % a v Nemecku o 30 %. Podiel benzínových áut na celkovom európskom trhu sa v sledovanom období znížil z takmer tretiny na čosi vyše pätinu. Batériové elektrické vozidlá, plug-in hybridy a hybridné elektrické vozidlá spoločne tvorili 69 % nových registrácií, zatiaľ čo v januári minulého roka to bolo 59 %.
Registrácie vozidiel značiek Volkswagen, BMW, Toyota a Renault klesli od 3,8 % do 13,4 %, zatiaľ čo registrácie čínskeho výrobcu BYD poskočili o 165 %. Skupiny Stellantis a Mercedes zaznamenali nárast o 6,7 % a 2,8 %. Americký výrobca elektromobilov Tesla pokračoval v klesajúcom trende už 13. mesiac po sebe, pričom v januári zaregistroval o 17 % vozidiel menej ako v rovnakom mesiaci minulého roka.
