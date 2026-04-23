Predaj nových áut v Európe v marci výrazne vzrástol
Autor TASR
Brusel 23. apríla (TASR) - Predaj nových áut v Európe sa v marci zvýšil. Motorom rastu bol silný dopyt po elektromobiloch, ktorý viac než kompenzoval klesajúci záujem o vozidlá so spaľovacími motormi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Celkový počet registrácií nových áut v Európskej únii, Británii a členských štátoch Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) sa v marci medziročne zvýšil o 11,1 % na 1.581.169, oznámilo vo štvrtok Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). To bol najsilnejší nárast od apríla 2024, keď sa predaj zvýšil o 12 %. Počet registrácií batériových elektrických vozidiel (BEV) sa po náraste o približne 15 % v januári aj vo februári zvýšil v marci o 42 %, čo naznačuje, že záujem o vozidlá so spaľovacím motorom by mohol klesať vzhľadom na rast cien pohonných látok vyvolaný vojnou v Iráne.
Tento trend bol badateľný na kľúčových európskych trhoch v Nemecku, vo Francúzsku a v Taliansku, kde registrácie BEV vzrástli o 66 %, 69 % a 72 %. Predaj plug-in hybridov sa v regióne zvýšil o 32 %, zatiaľ čo dopyt po benzínových a naftových autách klesol o 10 % a 14 %. To znamená, že elektrifikované vozidlá tvorili v marci približne 70 % všetkých registrácií.
Tesla zaznamenala mimoriadne silný medziročný nárast o 84,3 % na 52.600 novoregistrovaných vozidiel po tom, ako vo februári prvýkrát po viac ako roku zlepšila svoje predajné čísla. Americký výrobca elektromobilov tak predbehol svojho čínskeho konkurenta BYD, hoci aj jeho predaj v Európe prudko vzrástol, a to o 147,6 % na 37.580 kusov, čo je menej ako 52.600 kusov od Tesly.
