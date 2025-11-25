< sekcia Ekonomika
Predaj nových áut v Európe v októbri vzrástol
Predaj elektromobilov prekonal predaj áut so spaľovacími motormi.
Autor TASR
Brusel 25. novembra (TASR) - Predaj nových automobilov v Európe v októbri vzrástol, už štvrtý mesiac po sebe, pričom predaj elektromobilov prekonal predaj áut so spaľovacími motormi. Ukázali to v utorok údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Počet zaregistrovaných nových osobných automobilov v Európskej únii (EÚ) sa v októbri 2025 medziročne zvýšil o 5,8 % na štvormesačné maximum 916.609 kusov po 10-percentnom náraste v septembri.
A predaj áut v EÚ, Británii a Európskom združení voľného obchodu v októbri vzrástol o 4,9 % na 1,092 milióna kusov.
Tri zo štyroch najväčších trhov EÚ zaznamenali minulý mesiac rast predaja. Konkrétne, registrácie v Španielsku sa zvýšili o 15,9 %, v Nemecku o 7,8 % a vo Francúzsku o 2,9 %, zatiaľ čo v Taliansku mierne klesli (-0,5 %).
V segmente batériových elektromobilov (BEV) počet zaregistrovaných nových vozidiel vrástol o 38,6 %, najmä vďaka skokom v Španielsku (90,1 %), Francúzsku (63,2 %), Nemecku (47,7 %) a Holandsku (27,4 %).
Predaj vozidiel Tesla v Európe pritom medziročne klesol o 48,5 %, zatiaľ čo predaj áut čínskej spoločnosti BYD vyskočil o 206,8 % a ich podiel na trhu sa v októbri zvýšil na 1,6 % z vlaňajších 0,5 %. Registrácie vozidiel čínskej spoločnosti SAIC Motor tiež medziročne vzrástli o 35,9 %.
V októbri stúpol aj predaj plug-in hybridných (43,2 %) a hybridných vozidiel (9,4 %). Ich spoločný podiel na trhu sa zvýšil na 63,9 % z 55,4 % v minulom roku.
Všetky hlavné trhy zaznamenali pokles predaja benzínových a naftových vozidiel.
Za prvých 10 mesiacov roku 2025 vzrástol celkový predaj automobilov v EÚ o 1,4 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, pričom predaj elektromobilov stúpol o 16,4 % na 1,5 milióna kusov.
„Napriek tomuto pozitívnemu vývoju zostávajú celkové objemy predaja hlboko pod úrovňou spred pandémie,“ uviedlo združenie ACEA.
