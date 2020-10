Brusel 16. októbra (TASR) - Predaj nových áut v Európe v septembri vzrástol, prvýkrát v tomto roku. To je známkou oživenia na niektorých európskych trhoch po prvej vlne pandémie nového koronavírusu. Informovalo o tom v piatok Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA).



Podľa ACEA sa registrácie nových automobilov v Európskej únii (EÚ) v septembri zvýšili medziročne o 3,1 % na 933.987 kusov. V EÚ, Británii a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) vzrástol o 1,1 % na 1,3 milióna vozidiel.



Hlavné európske trhy však vykázali zmiešané výsledky. Kým Španielsko zaznamenalo v septembri medziročný pokles predaja nových áut o 13,5 % a Francúzsko o 3 %, v Taliansku sa počet registrácií zvýšil o 9,5 % a v Nemecku o 8,4 %. V Británii počet predaných áut v septembri klesol.



Za deväť mesiacov do konca septembra klesol dopyt po nových automobiloch v EÚ o 28,8 %. Celkovo bolo v EÚ v tomto období zaregistrovaných takmer 7 miliónov kusov áut. V EÚ, Británii a EZVO sa predaj áut znížil o 29,3 %. To ukazuje, že ochorenie COVID-19 má stále veľký vplyv na automobilový trh v Európe, uviedlo združenie.



Štatistiky tiež ukázali, že koncern Volkswagen zaznamenal v septembri nárast predaja o 14,4 % a automobilka Renault o 8,1 %, zatiaľ čo skupina PSA eviduje pokles dopytu o 14,1 %.



Luxusné značky v septembri vykázali straty, pričom odbyt BMW v Európe sa znížil o 11,9 % a konkurenčného Daimleru o 7,7 %.