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Predaj nových áut v Japonsku po niekoľkomesačnom raste klesol
Októbrové oslabenie japonského trhu s novými automobilmi prišlo po niekoľkých mesiacoch rastu. Od začiatku roka do záveru októbra vzrástol predaj áut v Japonsku o 1,7 % na takmer 3,93 milióna kusov.
Autor TASR
Tokio 9. novembra (TASR) - Odbyt nových áut na japonskom trhu sa v októbri zmenšil o 3,4 % na 381.756 kusov z úrovne 395.189 kusov v rovnakom mesiaci minulého roka. Ukázali to údaje Japonského združenia výrobcov automobilov (JAMA). TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo Finance.
Októbrové oslabenie japonského trhu s novými automobilmi prišlo po niekoľkých mesiacoch rastu. Od začiatku roka do záveru októbra vzrástol predaj áut v Japonsku o 1,7 % na takmer 3,93 milióna kusov. Predaj osobných vozidiel sa zvýšil o 0,9 % na zhruba 3,28 milióna kusov a predaj nákladných vozidiel vzrástol o 5,9 % na 636.574 kusov, pričom k tomu prispel najmä 12-percentný rast predaja ľahkých nákladných vozidiel na 173.498 kusov.
K celkovému rastu trhu prispela najmä značka Toyota, ktorej odbyt sa od začiatku roka posilnil o 4,9 % na takmer 1,25 milióna áut. Predaj značky Nissan vzrástol o 2,5 % na 355.515 vozidiel, ale odbyt značky Suzuki klesol o viac ako 1 % na 612.238 automobilov.
Októbrové oslabenie japonského trhu s novými automobilmi prišlo po niekoľkých mesiacoch rastu. Od začiatku roka do záveru októbra vzrástol predaj áut v Japonsku o 1,7 % na takmer 3,93 milióna kusov. Predaj osobných vozidiel sa zvýšil o 0,9 % na zhruba 3,28 milióna kusov a predaj nákladných vozidiel vzrástol o 5,9 % na 636.574 kusov, pričom k tomu prispel najmä 12-percentný rast predaja ľahkých nákladných vozidiel na 173.498 kusov.
K celkovému rastu trhu prispela najmä značka Toyota, ktorej odbyt sa od začiatku roka posilnil o 4,9 % na takmer 1,25 milióna áut. Predaj značky Nissan vzrástol o 2,5 % na 355.515 vozidiel, ale odbyt značky Suzuki klesol o viac ako 1 % na 612.238 automobilov.