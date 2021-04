Predaj nových áut v Nemecku bol v 1.štvrťroku najslabší od zjednotenia

Berlín 7. apríla (TASR) - Predaj nových áut v Nemecku bol v 1. štvrťroku 2021 najslabší od zjednotenia krajiny v roku 1990. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia. Informoval o tom v stredu Spolkový úrad pre motorové vozidlá (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA).



Podľa údajov KBA úrady na najväčšom európskom automobilovom trhu za tri mesiace do konca marca 2021 zaregistrovali celkovo 656.452 nových automobilov. To bolo o 6,4 % menej ako v rovnakom období vlani a pokles o približne 25 % oproti 1. kvartálu 2019.



Aj nemecký zväz dovozcov automobilov VDIK skonštatoval, že 1. štvrťrok 2021 bol najhorší, odkedy začal zostavovať štatistiky o predaji.



V samotnom marci 2021 sa síce predaj áut medziročne zvýšil o 35,9 % na 292.349 vozidiel, no stále bol o 15 % nižší ako pred tzv. koronakrízou.



Nemecko totiž pred rokom, v marci 2020, zaviedlo prvú celoštátnu blokádu na zastavenie šírenia nového koronavírusu, čo viedlo k historicky najstrmšiemu poklesu predaja nových automobilov, o 37,7 %.



„Rast predaja v marci 2021 existuje iba na papieri,“ uviedol prezident VDIK Reinhard Zirpel. „Od začiatku roka sme konfrontovaní s mimoriadne slabým trhom,“ dodal.



Podľa Zirpela automobilový priemysel, ktorý je kľúčovým odvetvím nemeckej ekonomiky, vôbec neočakával, že 1. štvrťrok 2021 bude ešte horší ako mimoriadne slabý minulý rok.



Zväz tiež informoval, že domáca produkcia v marci medzimesačne vzrástla o 29 % na 373.900 áut, ale za celý 1. štvrťrok klesla o 8 %. Export sa v prvých troch mesiacoch 2021 znížil medziročne o 9 %.