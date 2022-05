Predaj nových áut v Nemecku sa v apríli strmo znížil

Berlín 4. mája (TASR) - Predaj nových áut v Nemecku sa v apríli opäť strmo znížil, keďže k problému s dodávateľskými reťazcami sa pridala aj invázia Ruska na Ukrajinu. Ukázali to v stredu údaje Spolkového úradu pre motorové vozidlá (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA).



Podľa KBA počet zaregistrovaných nových áut v Nemecku sa v apríli znížil medziročne o 21,5 % na 180.000 kusov po aprílovom poklese o 17,5 %. To zvyšuje tlak na odvetvie, ktoré muselo v roku 2021 výrazne obmedziť výrobu pre pretrvávajúce problémy s dodávkami čipov.



Aj počet predaných áut na batérie medziročne klesol, a to o 6,9 %. Ale ich podiel na trhu stúpol na 12,3 % z vlaňajších 10,4 %.



Vzhľadom na to, že automobilkám začínajú dochádzať ďalšie kľúčové komponenty - káblové zväzky, ktoré sa vyrábajú na Ukrajine, a vzhľadom na západné sankcie proti Moskve, tlak na už aj tak napäté dodávateľské reťazce sa zvyšuje a problémy tohto odvetvia sa zhoršujú.



Podľa analytika spoločnosti EY Petra Fussa prísne blokády na zastavenie šírenia nového koronavírusu v Číne zhoršili tiež problémy, ktorým čelia výrobcovia automobilov. "Súčasná veľmi zložitá situácia potrvá minimálne cez leto," povedal.



Nemecké združenie automobilového priemyslu VDA minulý mesiac znížilo odhad výroby áut v roku 2022 a uviedlo, že tento rok očakáva jej rast na domácom trhu len o 7 % namiesto predchádzajúcich 13 %.



TASR správu prevzala z AFP