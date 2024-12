Berlín 6. decembra (TASR) - Predaj nových áut v Nemecku v novembri klesol. Prispelo k tomu najmä prudké zníženie dopytu po elektrických vozidlách (EV). Ukázali to oficiálne údaje Spolkového úradu pre automobilovú dopravu (KBA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa týchto údajov na najväčšom európskom automobilovom trhu bolo v novembri 2024 zaregistrovaných celkovo 244.544 vozidiel. To je o 0,5 % menej ako v rovnakom mesiaci minulého roka. S výnimkou októbra predaj nových áut v Nemecku už mesiace klesá.



Štatistiky odhalili, že v novembri sa predaj elektrických vozidiel na batérie znížil medziročne takmer o 22 %. Elektromobily tvorili približne 14 % z celkového počtu predaných nových áut, čo je prudký pokles oproti priemeru v roku 2023.



Po rokoch rastu sa dopyt po elektrických vozidlách v Nemecku po skončení vládnych dotácií v závere roka 2023 spomaľuje.



Strata dotácií "obrala trh o všetku dynamiku", skonštatoval Constantin Gall, analytik poradenskej spoločnosti EY.



"Elektrické autá strácajú podiel na trhu, aj keď naň prichádzajú nové a cenovo atraktívne modely," dodal.



Klesajúci predaj v Nemecku odzrkadľuje širší trend v Európe, kde je prechod od spaľovacích motorov pomalší, ako sa očakávalo.



Vysoké ceny elektromobilov, niekedy drahé nabíjanie, nejednotná nabíjacia infraštruktúra a nedostatočný dojazd, to všetko podľa Galla prispieva k neochote spotrebiteľov vzdať sa áut na fosílne palivá.



Očakáva však, že predaj EV sa zotaví, keďže výrobcovia sa budú snažiť splniť prísnejšie emisné požiadavky Európskej únie, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2025.



Nové ciele možno splniť len vtedy, ak vysoký podiel nových predaných áut bude na elektrický pohon, čo povedie výrobcov k výraznému zníženiu cien alebo ponúknutiu veľmi výhodných podmienok financovania, domnieva sa Gall.



Nemecký automobilový sektor bojuje s mnohými problémami, od slabého dopytu doma a na kľúčových zámorských trhoch, ako je Čína, až po vysoké výrobné náklady.



Automobilový gigant Volkswagen prvýkrát v histórii zvažuje zatvorenie tovární v Nemecku, aby znížil náklady. Jeho konkurenti BMW a Mercedes-Benz takisto oznámili pokles ziskov a varovali pred zhoršením výhľadu.