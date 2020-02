Berlín 6. februára (TASR) - Predaj nových áut v Nemecku v prvom mesiaci tohto roka klesol. Ukázali to vo štvrtok oficiálne údaje Spolkového úradu pre motorové vozidlá (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA).



Dopyt po autách zasiahli nové pravidlá Európskej únie (EÚ) o emisiách, ktoré v posledných mesiacoch roku 2019 vyvolali "nákupné šialenstvo". Konkrétne sa počet registrácií nových áut v januári 2019 znížil medziročne o 7,3 % na 246.300 kusov, uviedol KBA, podľa ktorého to bol prvý pokles za päť mesiacov.



Prispelo k tomu výrazné zvýšenie odbytu v poslednom kvartáli minulého roka, pretože predajcovia ponúkali zľavy, aby sa zbavili menej ekologických modelov pred 1. januárom 2020, keď vstúpili do platnosti nové normy.



Analytici očakávali, že tento pokles sa bude ťahať ešte pár mesiacov, zvlášť v prípade vozidiel s vyššími emisiami oxidu uhličitého (CO2), ako sú SUV modely.



Podľa nových predpisov EÚ musia výrobcovia automobilov v nových vozidlách dosahovať priemerné emisie CO2 pod úrovňou 95 gramov na kilometer (g/km), inak im hrozia pokuty.



Priemerná produkcia CO2 v prípade nových automobilov registrovaných v Nemecku dosiahla v januári 151,5 g/km, uviedol KBA podľa ktorého to bolo o 4,5 % menej ako v decembri. K zníženiu limitov na emisie došlo v čase, keď si zákazníci čoraz častejšie volia ekologickejšie modely.



Podľa údajov KBA sa predaj elektrických vozidiel v Nemecku v januári zvýšil o 61 % na približne 7500 kusov a predaj hybridných áut stúpol o vyše 300 % na 8600 kusov. Napriek strmému nárastu predaja je ich celkový podiel na trhu stále nízky, zhruba 6,5 %.



Analytik spoločnosti EY Peter Fuss v nadchádzajúcich mesiacoch očakáva, že sa tento trend posilní a na trh sa dostane viac elektrických modelov. „Výrobcovia urobia všetko, čo je v ich silách, aby výrazne zvýšili predaj elektrických a hybridných automobilov, inak riskujú pokuty a poškodenie svojej povesti,“ dodal.