Predaj nových áut v Spojenom kráľovstve je najhorší od októbra 1991

Londýn 4. novembra (TASR) - Predaj nových áut v Británii v októbri 2021 klesol, už štvrtý mesiac po sebe a na najnižšiu úroveň pre mesiac október od roku 1991. Dôvodom sú problémy v dodávateľských reťazcoch, ktoré brzdia výrobu, uviedlo vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Podľa údajov SMMT sa počet zaregistrovaných nových áut v Británii v októbri 2021 znížil medziročne o 24,6 % na 106.265 kusov. To bol najslabší výsledok za mesiac október od roku 1991.



Najviac pritom klesol dopyt zo strany firiem, ktoré si budujú svoje flotily, a to až o 40,4 %, zatiaľ čo spotrebiteľský dopyt sa znížil o 3,3 %.



V medziročnom porovnaní počet zaregistrovaných nových áut v októbri vzrástol o 2,8 %.



Pri pohľade do budúcnosti SMMT znížil svoj odhad predaja nových áut v Spojenom kráľovstve v tomto roku o 8,8 % na 1,66 milióna kusov vzhľadom na pretrvávajúce problémy s dodávkami komponentov a zhoršujúci sa ekonomický výhľad.



No aj napriek revízii smerom nadol bude tohoročný odbyt o 1,9 % alebo približne o 30.000 vozidiel väčší ako v roku 2020, keď Britániu zasiahla pandémia nového koronavírusu. Ale na druhej strane, bude zároveň približne o 650.000 áut nižší ako v roku 2019, keď sa na britskom trhu predalo 2,3 milióna nových vozidiel.



SMMT predpokladá čiastočné oživenie predaja v roku 2022, pričom odhaduje, že sa v budúcom roku predá približne 1,96 milióna nových áut.