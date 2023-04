Predaj nových áut v Spojenom kráľovstve v marci vzrástol už 8. mesiac

Londýn 5. apríla (TASR) - Predaj nových áut v Spojenom kráľovstve v marci vzrástol už ôsmy mesiac po sebe, a to o vyše 18 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnilo britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne sa počet zaregistrovaných nových automobilov v Spojenom kráľovstve v marci 2023 zvýšil medziročne o 18,2 % na 287.825 z 243.479 vozidiel pred rokom. Prispelo k tomu ďalšie zmiernenie problémov v dodávateľskom reťazci. Tieto údaje naznačujú, že 1. štvrťrok 2023 bude najsilnejším kvartálom od roku 2019.



Rast predaja nových áut v marci podporila najmä obnova firemných vozových parkov.



Marec bol zároveň najlepší mesiac v histórii predaja elektromobilov na batérie (BEV), ktorý dosiahol rekordné mesačné maximum 46.626 kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 18,6 %.



"Najlepší mesiac pre vozidlá s nulovými emisiami je odrazom väčšieho výberu pre spotrebiteľov a lepšej dostupnosti, ale ak sa majú splniť ambície trhu s elektrickými vozidlami, investície do infraštruktúry ich musia dobehnúť," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ SMMT Mike Hawes.



Podľa združenia zvýšené investície do verejnej nabíjacej infraštruktúry sú kľúčom k úspechu tzv. zero emission vehicle mandate (mandátu vozidiel s nulovými emisiami), ktorý má byť zavedený o menej ako deväť mesiacov.