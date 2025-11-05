< sekcia Ekonomika
Predaj nových áut v Spojenom kráľovstve v októbri mierne vzrástol
Podľa SMMT sa počet zaregistrovaných nových vozidiel na britských ostrovoch v októbri 2025 medziročne zvýšil o 0,5 % na 144.948 kusov.
Autor TASR
Londýn 5. novembra (TASR) - Predaj nových áut v Spojenom kráľovstve sa v októbri 2025 mierne zvýšil, najmä vďaka elektromobilom. Ukázali to v stredu údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Predaj batériových elektrických vozidiel pritom vzrástol o 23,6 % na 36.830 kusov a ich podiel na celkovom predaji dosiahol 25,4 %.
Aj predaj plug-in hybridných vozidiel sa v októbri zvýšil, o 27,2 % na 17.601 kusov, a predaj hybridných vozidiel stúpol o 2,2 % na 19.250 kusov. Naopak, registrácie benzínových vozidiel medziročne klesli o 11,6 % na 64.360 kusov a naftových automobilov o 23 % na 6907 kusov.
