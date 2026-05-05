Predaj nových áut v Taliansku v apríli medziročne vzrástol o 11,6 %
Autor TASR
Rím 5. mája (TASR) - Taliansky trh s automobilmi sa v apríli už piaty mesiac v rade zväčšil. V krajine minulý mesiac celkovo zaregistrovali 155.210 nových áut. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to bol rast počtu o 11,6 %. Ukázali to údaje, ktoré zverejnilo talianske ministerstvo dopravy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
Počas januára až apríla sa v Taliansku predalo 640.083 vozidiel. Oproti rovnakému štvormesačnému obdobiu minulého roka to bol rast o 9,8 %.
Najviac sa v apríli na talianskom trhu darilo automobilovej skupine Stellantis, do ktorej portfólia patrí 14 značiek, ako sú Peugeot, Fiat, Opel, Citroën, Jeep či Chrysler. Táto francúzsko-taliansko-americká automobilka v krajine predala 48.808 vozidiel, čo bol medziročný rast o 14 %. Jej trhový podiel stúpol na 31,4 % z úrovne 30,7 %. Od začiatku roka do záveru apríla spoločnosť Stellantis v Taliansku predala 206.609 automobilov, čiže o 15,7 % viac ako v rovnakých štyroch mesiacoch vlaňajška. Jej trhový podiel v tomto období vzrástol na 32,2 % z úrovne 30,6 %.
