Predaj nových áut v USA v máji klesol

Detroit 3. júna (TASR) - Predaj nových áut v USA v máji 2022 klesol v dôsledku vysokých cien a nízkych zásob. To vyvoláva obavy, že tieto slabšie výsledky by mohli byť predzvesťou širšieho hospodárskeho poklesu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Predaj nových áut v Spojených štátoch sa v máji znížil medzimesačne o 11,2 % na 1.115.810 kusov a medziročne sa prepadol až o 29,9 %.



Tohoročný máj mal však o tri predajné dni menej ako apríl, takže denný priemerný predaj bol v podstate rovnaký ako v apríli. To však nie je veľká útecha, pretože máj je zvyčajne mesiacom, keď automobilky zaznamenávajú nárast predaja.



Za 12 mesiacov do konca mája a po úprave o sezónne vplyvy sa predaj tzv. ľahkých vozidiel (SAAR) znížil o 11 % na 12,81 milióna kusov zo 17,12 milióna kusov pred rokom.



To odráža zmenšené zásoby v dôsledku pretrvávajúceho nedostatku polovodičov a takmer rekordne vysoké ceny vozidiel.



Podľa niektorých analytikov by tieto slabé údaje mohli byť predzvesťou nastávajúcich ťažkých časov, hoci automobilky očakávajú oživenie predaja, keď sa problémy v dodávateľskom reťazci zmiernia.