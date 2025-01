Predaj nových bytov v Bratislave medzištvrťročne narástol o vyše 70 %

Bratislava 20. januára (TASR) - Na bratislavskom trhu novostavieb sa v poslednom kvartáli 2024 predalo 821 bytov. V porovnaní s tretím kvartálom minulého roka ide o nárast o vyše 70 %. Vyplynulo to z dát technologickej spoločnosti BuiltMind, podľa ktorej bratislavský trh novostavieb zaznamenal na konci roka 2024 najsilnejší štvrťrok od pandémie.



"Rezidenčný trh v Bratislave vo štvrtom kvartáli 2024 zaznamenal jedno z najúspešnejších období za posledné roky. Klesajúce úrokové sadzby, ale aj zvýšenie DPH od 1. januára 2025 hnali dopyt po bratislavských novostavbách dopredu. Kým v predchádzajúcich kvartáloch dokázal bratislavský trh absorbovať približne 15 % ponuky, vo štvrtom kvartáli sa predala viac ako štvrtina celkovej ponuky na trhu," priblížil generálny riaditeľ spoločnosti BulitMind Martin Decký s tým, že najväčší záujem bol o menšie byty.



Dáta tiež ukázali, že predaje novostavieb v Bratislave rástli piaty kvartál po sebe. Podobne silný kvartál, ako bol na konci roka, 2024 zažil bratislavský trh podľa technologickej spoločnosti naposledy v druhom štvrťroku 2021. V porovnaní so štvrtým kvartálom 2023 išlo na konci minulého roka o takmer trojnásobný nárast predaja.



Za nárastom predajov vidí technologická spoločnosť pokles úrokových sadzieb a tiež zvýšenie dane z pridanej hodnoty od januára 2025, keď kupujúci plánovanú kúpu bytu urýchlili pre očakávané zvýšenie cien.



Hoci predaje rástli, priemerné ceny novostavieb ostali na podobnej úrovni ako v predchádzajúcom období, a to okolo 5200 eur za štvorcový meter. "Očakávame, že bratislavský trh po rekordnom kvartáli mierne spomalí, keďže predošlý rekordný kvartál bol do veľkej miery hnaný kupujúcimi, ktorí svoj nákup urýchlili vzhľadom na zvýšenie DPH. V priebehu roka 2025 očakávame, po miernom útlme v prvom kvartáli, ďalší rast smerom k 650 - 750 predajom za kvartál," doplnil Decký.