Predaj nových bytov v Bratislave medziročne klesol o 48 %, ceny rastú

Bratislava 27. októbra (TASR) - Počet predaných bytov v bratislavských novostavbách medziročne klesol o 48 %. Ponuka novostavieb sa síce naďalej rozširuje, ale len minimálne. Priemerná cena nových bytov sa pohybuje tesne pod sumou 4000 eur za štvorcový meter (m2) bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a medziročne rastie. Byty v dokončených projektoch sú pritom takmer o 10 % lacnejšie ako tie rozostavané. Vyplýva to z reportu realitnej kancelárie Herrys za tretí štvrťrok 2023.



V Bratislave sa za tretí kvartál 2023 predalo 177 bytov v nových rezidenčných projektoch. Ponuka je podľa údajov realitnej kancelárie sústredená v 90 projektoch a predstavuje 2942 voľných bytov. Z rozostavaných bytov sa vypredali takmer dve tretiny. Oproti predchádzajúcemu kvartálu podľa realitnej kancelárie ostalo na trhu o 11 % dokončených bytov viac, čo je spôsobené spomalením predaja.



"Na trhu pribúdajú najmä menšie, ale o to kvalitnejšie projekty z pohľadu lokality, komfortu bývania a ponúkaného štandardu aj občianskej vybavenosti. Medializované veľké projekty zatiaľ vyčkávajú na rozbeh," vysvetlil partner v realitnej kancelárii Herrys Filip Žoldák. Z 90 projektov v Bratislave sa tempom viac ako jeden byt mesačne predáva v 23 projektoch. Tieto zároveň tvoria až 90 % z predaných 177 bytov v novostavbách za tretí štvrťrok 2023, uviedla realitná kancelária.



V novostavbách v Bratislave sa v treťom kvartáli 2023 najlepšie predávali dvojizbové byty. Okrem okresu Bratislava IV, kde bol najväčší záujem o trojizbové byty. Medziročne narástla cena bytov za m2 o 2,5 %. V súčasnosti je priemerná cena predaných bytov na úrovni 3965 eur/m2 bez DPH. Najdrahšie sa pritom predávali byty v bratislavskom Starom Meste. Nasledovali byty v okrese Bratislava IV, čo je však podľa realitnej kancelárie spôsobené vyšším dopytom po väčších bytoch. Najlacnejšie sa byty v uplynulom štvrťroku predávali v okrese Bratislava V.



Pri súčasnom tempe predaja a pri dodržaní kolaudačných termínov realitná kancelária očakáva, že by v budúcom roku mohlo byť na realitnom trhu dostupných 1000 voľných bytov v dokončených projektoch. "Nová ponuka bytov v novostavbách bude ešte menšia ako doteraz, keďže aktuálne úrokové sadzby motivujú záujemcov o novostavby orientovať sa na zvýhodnené ponuky alebo najlacnejšie projekty, čo kopíruje aj vývoj na sekundárnom trhu," doplnil Žoldák.