Predaj nových bytov v Bratislave sa spomalil,ale ich cena stále rastie

Bratislava 15. júla (TASR) – Počas druhého štvrťroka 2022 sa v Bratislave predalo 491 bytov v novostavbách priamo od developerov. Dopyt po bytoch sa tak ochladil, ceny však ďalej rástli. Medziročné tempo rastu opäť prekonalo 20 %. Oproti prvému štvrťroku sa ceny zdvihli o 5,3 % na 4880 eur za štvorcový meter (m2) vrátane DPH. Priemerná absolútna cena prvý raz prekročila hranicu 300.000 eur. Vyplýva to z najnovšej analýzy spoločnosti Bencont Investments o vývoji cien a trhu novostavieb v Bratislave v druhom štvrťroku 2022.



Koncom druhého štvrťroka sa v rámci bratislavských novostavieb predávalo 1816 bytov. Ponúkalo ich necelých 80 projektov, respektíve ich etáp. Počet voľných bytov sa podľa analýzy za posledné tri mesiace zvýšil o zhruba 150 bytov, respektíve 9,4 %, no oproti druhému štvrťroku 2021 je o 27 % nižší. Ponuka tak podľa analytikov ostáva blízko historických miním. Priemerná cena týchto bytov dosiahla koncom júna 4880 eur za m2 vrátane DPH, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 21,7 %. Oproti prvému štvrťroku 2022 ceny vzrástli o 5,3 %.



Ponuka bytov sa v priebehu štvrťroka rozšírila v okresoch Bratislava II a Bratislava V. Priemerná cena bytov v Starom Meste prvý raz prekonala hranicu 8000 eur za m2 vrátane DPH, zatiaľ čo zvyšné štyri okresy už všetky prekonali hranicu 4000 eur za m2 vrátane DPH.



Priemerná rozloha ponúkaných bytov predstavovala 62,6 m2, čo predstavuje medziročný aj medzikvartálny pokles o zhruba 3 %. Za znížením rozlohy stála podľa analytikov predovšetkým nová ponuka, keď pribudli najmä malé, medzi kupujúcimi populárnejšie byty.



Počet predaných bytov klesol na 491, čo medziročne predstavuje pokles o 39 %, medzikvartálne predaj poklesol o 13 %. Kvartálne sa tak predalo najmenej bytov od druhého štvrťroka 2020, keď vypukla pandémia, a následne až od roku 2014. Analytici však zdôraznili, že na rozdiel od roku 2014 je ponuka momentálne polovičná, čo predaj bytov vo veľkej miere obmedzuje.



Aj napriek nižšiemu dopytu však v raste pokračovala cena predaných bytov. V druhom štvrťroku dosiahla 4417 eur za m2 vrátane DPH, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 19,5 %. Oproti prvému štvrťroku realizačná cena vzrástla o 9,9 %. K najvyššiemu medziročnému rastu cien došlo v okresoch Bratislava II a Bratislava V, a to v rozmedzí 25 - 30 %.



Najdopytovanejším typom naďalej ostávajú dvojizbové byty, ktorých podiel na predaji osciluje okolo 50 %. Na druhom mieste ostávajú trojizbové byty, ale ich podiel na predaji sa za posledné tri roky znížil zo zhruba 30 % na 21 %. Podiel jednoizbových bytov na predaji vzrástol z 10 - 15 % na takmer 20 %.



Nálada v hospodárstve sa podľa hlavného analytika Bencont Investments Rudolfa Bruchánika v priebehu druhého štvrťroka zhoršila. Ako hlavný dôvod označil vysokú infláciu, prudký rast zaznamenali aj úrokové sadzby. "To všetko priamo vplýva na kúpyschopnosť obyvateľstva, ktoré musí väčšiu časť príjmov vynaložiť na základné potreby. Na kúpu nehnuteľnosti a splátku hypotéky tak ostáva menšia časť príjmov, pričom mesačná splátka hypotéky v dôsledku vyšších cien nehnuteľností a úrokových sadzieb rastie," priblížil analytik s tým, že na druhej strane sa ponuka bytov v Bratislave nachádza blízko minimálnych úrovní.



Zároveň podotkol, že na rok 2022 bolo predpokladané tempo rastu cien bytov o 5 - 10 %, v polovici roku však už máme za sebou nárast o 14 %. "Výsledné číslo teda môže byť ešte vyššie, no vzhľadom na výrazné zhoršenie kúpyschopnosti obyvateľstva a s ním spojený pokles predaja nepredpokladáme ďalší rast cien. Očakávame, že developeri zaujmú opatrnejší prístup a skokové zvyšovania cien už realizovať nebudú. V druhom polroku tak očakávame skôr stagnáciu, respektíve nízky jednociferný rast cien bytov v Bratislave," dodal analytik.