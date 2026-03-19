Predaj nových domov v USA klesol najprudšie za viac než desaťročie
Predaj nových domov v USA klesol v januári medzimesačne o 17,6 % na ročnú mieru 587.000 jednotiek.
Autor TASR
Washington 19. marca (TASR) - Predaj nových domov v Spojených štátoch klesol na začiatku roka takmer o pätinu, čo predstavuje najvýraznejší pokles za viac než desaťročie. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo obchodu. Informoval o tom server spravodajskej televízie CNBC.
Predaj nových domov v USA klesol v januári medzimesačne o 17,6 % na ročnú mieru 587.000 jednotiek. To je najprudší pokles za 13 rokov, pričom celkový objem predaja dosiahol najnižšiu úroveň od roku 2022. Ekonómovia s poklesom počítali, očakávali však, že bude podstatne miernejší.
Výrazne klesol predaj nových domov aj v medziročnom porovnaní. Oproti januáru minulého roka sa znížil o 11,3 %.
V rámci štyroch sledovaných regiónov sa predaj nových domov najvýraznejšie znížil na Severovýchode a Stredozápade USA, kde aktivitu na trhu negatívne ovplyvnilo nepriaznivé počasie. V prvom prípade pokles predaja dosiahol 44 % a v druhom 33,9 %.
Vyššia ponuka a slabší dopyt sa odrazili aj na znížení cien. Mediánová cena nového domu v USA predávaného v januári predstavovala 400.500 USD (348.594 eur). V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 6,8 %.
(1 EUR = 1,1489 USD)
