Predaj nových domov v USA klesol v apríli na dvojročné minimum

Washington 24. mája (TASR) - Predaj nových domov v Spojených štátoch zaznamenal minulý mesiac výrazný pokles, pričom sa dostal na najnižšiu úroveň za dva roky. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správy serveru RTTNews.



Podľa ministerstva sa predaj nových domov v apríli prepadol o 16,6 % na ročnú mieru 591.000. Je to ďalší výrazný pokles predaja po poklese o 10,5 % na nadol revidovanú ročnú mieru 709.000 domov v marci. Ekonómovia očakávali pokles iba o 1,7 % na 750.000 z pôvodne uvádzanej marcovej ročnej miery 763.000 nových domov.



Výraznejší než očakávaný pokles znamená najnižší predaj nových domov v USA od apríla 2020. V danom mesiaci dosiahol predaj ročnú mieru 582.000.



Všetky štyri sledované regióny v USA zaznamenali prudký pokles, z nich najvýraznejší región Juh. V ňom sa predaj nových domov znížil o 19,8 %.



Ministerstvo obchodu zároveň uviedlo, že stredná cena nového domu v USA dosiahla 450.600 USD (420.336 eur). V porovnaní s marcom to znamená rast o 3,6 % a v medziročnom porovnaní o 19,6 %.



(1 EUR = 1,072 USD)