Predaj nových domov v USA sa koncom minulého roka výrazne zotavil

Washington 25. januára (TASR) - Predaj nových domov v Spojených štátoch sa po novembrovom prepade v poslednom mesiaci minulého roka vrátil k výraznému rastu. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo obchodu, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Ministerstvo oznámilo, že predaj nových domov vzrástol v decembri o 8 % na celoročne prepočítanú mieru 664.000. Na porovnanie, v novembri sa prepadol o 9 % na 615.000 jednotiek. Ekonómovia počítali s decembrovým rastom až o 9,3 %, avšak vychádzali z podstatne horších predbežných údajov za mesiac november, ktoré uvádzali 590.000 predaných nových domov. Odhadovali tak, že za december sa predá 645.000 nových domov.



K rastu prispel najmä vývoj v regióne Severovýchod. V tejto oblasti Spojených štátov sa predaj zvýšil až o 32 % na celoročne prepočítanú mieru 33.000 domov. Výrazne sa zvýšil aj predaj domov v oblasti Juh a Stredozápad. V prvom prípade sa predaj zvýšil o 10,6 % a v druhom o 9,2 %. Naopak, v regióne Západ sa predaj znížil, a to o 3,4 %.



Ministerstvo zároveň uviedlo, že mediánová cena nového domu dosiahla v decembri 413.200 USD (379.326 eur). Oproti novembru to predstavuje pokles o 3 % a oproti decembru predchádzajúceho roka o 13,8 %.



(1 EUR = 1,0893 USD)