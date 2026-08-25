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Predaj nových domov v USA sa v júli prepadol o viac než desatinu
Mediánová cena nového domu v USA dosiahla v júli 393.800 USD (337.678 eur). V porovnaní s júnom tak zaznamenala mierny pokles.
Autor TASR
Washington 25. augusta (TASR) - Predaj nových domov v USA v júli prudko klesol, pričom sa dostal na najnižšiu úroveň od začiatku tohto roka. Údaje amerického ministerstva obchodu zverejnili agentúra AFP a portál RTTNews.
Predaj nových domov v Spojených štátoch sa v júli prepadol medzimesačne o 10,5 % na ročnú mieru 607.000 po júnovom raste o 7,6 % na ročnú mieru 678.000 jednotiek. Júlový výsledok je najhorší v tomto roku.
Údaje sú horšie aj v porovnaní s očakávaniami analytikov. Tí počítali s poklesom predaja nových domov v minulom mesiaci, predpokladali však, že predaj klesne maximálne na ročnú mieru 615.000 jednotiek.
Za výrazným poklesom sú podľa ekonómov najmä zvýšené životné náklady a rast úrokových sadzieb hypoték. Priemerná sadzba najpopulárnejšieho 30-ročného úveru na bývanie sa v júli pohybovala od 6,65 % do 6,81 %. To je viac než v predchádzajúcich mesiacoch.
Mediánová cena nového domu v USA dosiahla v júli 393.800 USD (337.678 eur). V porovnaní s júnom tak zaznamenala mierny pokles.
(1 EUR = 1,1662 USD)
Predaj nových domov v Spojených štátoch sa v júli prepadol medzimesačne o 10,5 % na ročnú mieru 607.000 po júnovom raste o 7,6 % na ročnú mieru 678.000 jednotiek. Júlový výsledok je najhorší v tomto roku.
Údaje sú horšie aj v porovnaní s očakávaniami analytikov. Tí počítali s poklesom predaja nových domov v minulom mesiaci, predpokladali však, že predaj klesne maximálne na ročnú mieru 615.000 jednotiek.
Za výrazným poklesom sú podľa ekonómov najmä zvýšené životné náklady a rast úrokových sadzieb hypoték. Priemerná sadzba najpopulárnejšieho 30-ročného úveru na bývanie sa v júli pohybovala od 6,65 % do 6,81 %. To je viac než v predchádzajúcich mesiacoch.
Mediánová cena nového domu v USA dosiahla v júli 393.800 USD (337.678 eur). V porovnaní s júnom tak zaznamenala mierny pokles.
(1 EUR = 1,1662 USD)